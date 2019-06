(VIDEO) Marciano, de Enanitos Verdes, sorprende junto a J Balvin y Bad Bunny

Ciudad de México.- Si hay una banda icónica del rock en español es Enanitos Verdes.

Su líder y voz Marciano Cantero, célebre cantante de 58 años que participa con un largo verso en la canción Un Peso, del nuevo álbum Oasis, de las super estrellas del reggaetón J Balvin y Bad Bunny.

Balvin, la estrella colombiana de 34 años, y Bad Bunny, el famoso cantante y productor puertorriqueño de 25 años, decidieron invitarlo y así expresarle su admiración al argentino nacido en Mendoza, cuyo nombre real es Horacio Eduardo Cantero Hernández.

Marciano comentó desde la ciudad de Cancún, México, donde se encuentra de vacaciones descansando después de una gira con la banda:

Me llamaron por videochat y me dijeron: '¡Maestro, gracias por hacer más feliz nuestra adolescencia!" y me pidieron que los ayudara a terminar una canción. Fueron tan cariñosos y gentiles, que dije: 'Bueno, denme unos días'".