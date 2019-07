(VIDEO) Miguel Herrán, de 'La Casa de Papel', con lágrimas revela depresión

Ciudad de México.- El malagueño Miguel Herrán, joven actor de La Casa de Papel, desconcertó a sus seguidores de Instagram, al publicar unas imágenes donde llora y habla mirando a la cámara, visiblemente triste.

Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar está máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes.. pero hoy no!"

Y continúa:

Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí.. no voy a entrar en detalle de que es lo que me pasa, por que ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras".