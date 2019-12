VIDEO: Miley Cyrus junto a su madre muestra sus mejores pasos de baile

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Miley Cyrus, a través de sus historias de Instagram encantó a sus millones de seguidores con sus mejores pasos de baile, al lado de su madre Tish Cyrus frente a su gran y hermoso árbol de Navidad.

Tanto madre e hija aparecen en el video, el cual toma una de las dos hermanas de Miley, bailando en sintonía con la "coreografía navideña" que ambas pusieron.

Cabe mencionar que la intérprete de We Can't Stop y Tish se movían al ritmo de Mazzy Star con el tema So Tonight that I Might See.