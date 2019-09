VIDEO: Natalia Jiménez recuerda sus inicios como artista al tocar en el Metro

Madrid, España.- La cantante del extinto grupo La Quinta Estación, Natalia Jiménez, regresó a su natal Madrid, España, donde le ofreció una pequeña presentación a las personas de la estación de Metro Bilbao.

Jiménez ha tenido una gran aceptación con su nuevo proyecto en México, y durante su viaje a España y dejo ver que nunca olvidará sus inicios como artista.

Junto a un video donde se ve que alguien se acerca para darle dinero mientras se despone a tocar su guitarra sentada en el piso de la estación, la artista comentó:

Me fui tocar en la estación de Metro Bilbao, donde tocaba cuando empezaba en la música. Y ahí me di cuenta de todo lo que he pasado. La satisfacción de tocar y que no me conocieran fue lo máximo. Gracias a todos por haberme cumplido el sueño de convertirme en artista”.