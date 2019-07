(VIDEO) Natalia Téllez revela que sufrió una relación tóxica con un exnovio

Ciudad de México.- Durante el programa Netas Divinas, Natalia Téllez, confesó que hace algunos años tuvo una relación tóxica y reveló una anécdota bastante vergonzosa.

La conductora y actriz narró que fue durante su "segunda relación formal" cuando su exnovio la acusó de "hacerse pipí en la cama".

Una vez amanecimos y él se había hecho pipí en la cama, yo me desperté y me dijo: 'Natalia, ¿te sientes bien? Porque yo leí que la gente que se hace pipí en la cama ya de adulto tiene severos problemas mentales y emocionales', entonces cuando me bañé me di cuenta que no había sido yo, había sido él", narró Téllez.