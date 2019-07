(VIDEO) Netflix presenta el primer trailer de 'The Witcher' con Henry Cavill

Ciudad de México.- El actor Henry Cavill interpretará a Geralt de Rivia en la nueva serie de Netflix, The Witcher, la cual ya presento de manera oficial su primer tariler.

Soy un gran gamer, he jugado muchos juegos y he puesto muchas horas ene ellos. Había algo en Geralt que realmente me llamó la atención, no es tu héroe promedio, no tratará a todos a la perfección y, al mismo tiempo, es un verdadero héroe, pero mantiene ese secreto y secreto" indicó Cavill.