(VIDEO) Netflix sacará del aire a partir de julio éstas películas y series

Ciudad de México.- Varios proyectos producidos por Netflix debutan en el mes de julio, incluida la temporada tres de Stranger Things, la temporada cuatro de Queer Eye, la temporada final de Orange is the New Black y una nueva comedia especial de Whitney Cummings.

No obstante, la empresa de 'streaming' informó que algunas series y películas dejarán de transmitirse también a partir de julio por diversos motivos.

No todo está perdido, pues algunas podrían renovar licencia con la compañía, aunque más adelante, por el momento tienen sus días contados.

Por lo anterior, si usted o alguien de su familia es amante de estos contenidos, tome sus precauciones y su tiempo para poder disfrutarlas antes de su término. La lista es:

Animal Mechanicals

Amok

Girl meets world

Family Fever

Klappe Cowboy

III – The ritual

Floating!

Bright Night

Hirschen

Kaptn Oskar

Love Steaks

The Presence

Love Me!

Gram’s circus show

Keep Quiet

Ajab Prem Ki Ghazab Kahani

El Capo – El amo del túnel

Ankhon Dekhi

ishqiya

Dedh Ishquiya

Youngistaan

Filministaan

Baba

Given

Nova: Why trains crash

Ishq Vishk

Hunterrr

Nova: Search for the super battery

Heropanti

Nova: Inside Einstein’s mind

Making the American Man

Blitz

Charlotte’s Web

Game Plan

Project Almanac

Mary Portas: secret shopper

Clear and present danger

Lluvia de hamburguesas

Best friends whenever

kindergarten Cop 2

How most things work

I, Frankenstein

Nova: 15 years of terror

Oklahoma’s deadliest tornadoes

Nova: School of the future

Barnyard

Jack Ryan: Shadow recruit

El patron, radiografia de un crimen

Fun with Dick and Jane

Servin Sara

The Canal

The Gamler

Without a paddle

The Amazing World of Gumball

Top Five

Loe your garden

Guy Martin: Las flight of the vulcan bomber

Cowboy

A lot lije love

Labor day

Call of Heroes

Geomeun sajedeul

Resident Evil: Afterlife

Misconduct

Don Verdean

Colonia

The Confirmation

Term life

Spotlight

Don’t Think twice

The longest yard

03 julio

Knights of Sidonia

14 julio

Quiz from god