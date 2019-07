(VIDEO) Niurka 'estalla' las redes al hacer su propia recopilación de memes

Ciudad de México.- Niurka Marcos se está llevando los titulares de las noticias este jueves, sin embargo, no es por un escándalo sino todo lo contrario. La cubana grabó un video en el que hace una recopilación de sus propios memes.

La vedette compartió una grabación que hizo en conjunto con el canal de Las Estrellas en donde revive sus icónicas frases, las que algunas veces le han causado burlas.

I am sorry for you”.