(VIDEO) “No me gusta como cantas”: Abuela de Belinda al escucharla cantar

Ciudad de México.- La abuelita de Belinda se ha ganado el corazón de los usuarios de redes sociales gracias a su carisma y a su carácter protector, su nieta no deja de compartir los instantes que pasan juntas.

Sin embargo, el día de ayer Nana, como cariñosamente la llama, sorprendió al mencionarle que no le gustaba la voz que hace al cantar el tema Son tus perjumenes mujer.

La coach del reality La Voz… de TV Azteca se encontraba interpretando la melodía pero Nana la interrumpió.

No me gusta como la cantas, con una voz muy rara, esa voz de son de Perjumenes de mujer no”.

Belinda de inmediato la cuestionó del porqué de su rechazo ante su canto y Nana respondió:

(No me gusta) porque no lo cantas bien”.