(VIDEO) "No me voy a callar": Frida Sofía arremete contra Pasquel tras mensaje

Ciudad de México.- Frida Sofía rompió el silencio luego del mensaje que envió Sylvia Pasquel y nuevamente arremetió contra parte de la dinastía Pinal y sus detractores.

Fue mediante sus Instagram Stories que la joven aseguró que no se quedará en silencio a pesar de recibir constantes insultos de los internautas.

Dejen de decir que me estoy quejando del ciberbullying porque siempre me lo han hecho. No es nada nuevo que me digan drogadicta y que me insulten. ‘Deberías de aprender de Michelle’, o sea, ¿qué quieren que aprenda? ¡Qué fácil decirme bipolar y loca! Pero las locas hablan las verdades”, dijo la hija de Alejandra Guzmán.

También Frida Sofía aprovechó para esclarecer la supuesta sobredosis que vivió hace algunos años.

¿Saben qué pasó? Se murió mi mejor amiga quemada viva y yo de pend... me eché todos mis antidepresivos porque pensé que me iban a hacer poquito feliz. Pero tenía catorce años. Sí, la cagu…, wey, pero tengo los hue… de pararme aquí y decirlo. Ahorita no la estoy cagan…”.

Luego de esto, la nieta de Silvia Pinal retomó la polémica de su familia, sobre todo de su tía Sylvia, quien horas antes aclaró su postura ante sus controversiales declaraciones.

Respetarla, ¿cómo voy a respetar a esta persona que en primera ni conozco, en segunda, en la vida le ha importado su familia?… No me voy a callar, entonces que si quiere salir con sus mamad&%$… de yo no voy a hablar mal, ¿qué vas a hablar?, exigen respeto dicen que porque es mayor que yo… Síganle. Porque saben muy bien lo que tengo aquí (en la mente). Y no se me olvida”, concluyó.