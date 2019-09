VIDEO: ¿Otra Geraldine? La actriz reporta ser víctima de robo de identidad

Ciudad de México.- A través de la cuenta de Twitter, Ventaneando, compartió el video en donde la actriz, Geraldine Bazán, relató cómo y cuándo fue que se percató que había sido víctima de robo de identidad.

Resulta que yo estaba en un restaurant y de repente mi teléfono no tenía señal y después me apareció como desactivado, me pareció rarísimo, pensé que era algo que yo había apretado, intenté apagarlo y prenderlo y nada", inició la actriz.