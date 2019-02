(VIDEO) Paola Rojas se lesiona por entrenar "como si fuera 'chamaquita'"

Ciudad de México.- Paola Rojas reveló a sus seguidores de Instagram que se lesionó mientras entrenaba “como una chamaquita”.

A través de sus Instagram Stories, la guapa conductora narró que está lesionada, lo que le impide mantener una postura totalmente ergida.

Resulta que ayer entrenando me lesioné la espalda… no me puedo poner derechita. Por fortuna, el doctor me va a canalizar con algunos colegas y me está ayudando para desinflamar, ¿verdad, doc?”.