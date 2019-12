VIDEO: Participante de 'Got Talent' casi muere ahogado durante su actuación

Madrid, España.- Durante la nueva edición de Got Talent España, el ilusionista Pedro Volta casi pierde la vida ahogado, durante el número de su actuación.

Volta se sumergió con una camisa de fuerza en un tanque de agua y tras deshacerse de ella, agarró las llaves y abrió uno de los candados, pero pasado el umbral del minuto y medio, no pudo seguir.

El participante tuvo que sacar su cabeza por la parte de arriba del tanque, tomó aire y perdió el conocimiento, ante la mirada atenta del publico y los jurados del programa.

En las imágenes, se pudo observar que sufrió convulsiones mientras trataba de tomar aire, por lo que productores y sus asistentes personales fueron a brindarle ayuda.

Ahora estoy bien. Es un reto muy difícil y he estado a punto de conseguirlo. Todo estaba controlado. Este número no lo voy a hacer más porque creo que he conseguido lo más importante, superar mi miedo", dijo el ilusionista después del incidente.