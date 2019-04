(VIDEO) Pati Chapoy: "Yo creo que el movimiento #MeToo debe de continuar"

Ciudad de México.- Pati Chapoy se convirtió en trending topic en Twitter debido al apoyo que manifestó a las denuncias anónimas realizadas en el movimiento #MeTooMéxico.

Yo creo que el movimiento #MeToo debe de continuar, no van a tener el valor de decir, ‘yo soy la que está diciendo esto de tal hombre’, porque no se puede, no es tan sencillo, después de que una mujer es violentada, imagínate la vergüenza, la carga de saber lo que le pasó”, enfatizó.