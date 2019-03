(VIDEO) Pati Chapoy habla de su controversial 'salida' de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Pati Chapoy ha estado envuelta en muchos rumores sobre su salida de Ventaneando por problemas legales.

La demanda de parte de Gloria Trevi ha causado muchos comentarios pues ahora sale a la luz que la situación es real.

En caso de que Trevi ganara esta demanda, la indemnización sería de alrededor tres mil millones de pesos.

Para evitar perder mucho dinero la decisión sería que despedirían a Pati para justificar que no tiene ingresos para cubrir dicha cantidad.

Pati Chapoy ha declarado la situación que enfrenta tras controversial tema.

Es obvio que en algún momento voy a decir, hasta aquí llegué, no es el momento. Yo no me angustio en qué voy a hacer mañana", señaló.

Sí te puedo decir qué voy a hacer hoy. No me preocupa lo que publiquen", afirmó Chapoy.

Además, señaló que los medios deben tener más compromiso para poder llevar información verídica.

Hay muchas personas que no tienen ética que no tienen conocimiento, que no reportean. A mí me da mucha risa cuando ciertas personas incluso con nombres, la nota la basan en que a 'fulanita le cargan la bolsa', o sea no, hay que reportar, hay que investigar, hay que ir más allá del comentario", finalizó.