(VIDEO) Paty Cantú sorprende al revelar que padece terrible enfermedad

Ciudad de México.- Los seguidores de Paty Cantú quedaron alarmados con la terrible nicótica que reveló la cantante durante el programa Netas Divinas.

La intérprete mexicana confesó que padece hipotiroidismo y que comenzó con los síntomas desde hace dos años.

Estuve con síntomas que yo no sabía que eran síntomas, por dos o tres años, de hipotiroidismo, que no es lo más grave del mundo, pero tiene síntomas bastante feos, como fatiga, depresión, no estás produciendo nada, la tiroides controla todo”.

Asimismo, Cantú comentó que antes de saber exactamente el nombre de la enfermedad que la acongojaba, tuvo que hacerse varios estudios.

Me resultó dermografismo y eso me llevó a hacerme exámenes, y hasta hace unos meses me mandaron con dermatólogos de que un 80 por ciento que iba a ser lupus y no, salí de ahí con el diagnóstico de hipotiroidismo”.