VIDEO: Pedrito Sola responde a la "gente mitotera" que critico su pastel

Ciudad de México.- Este 28 de enero, Pedro Sola cumplió 73 años, aunque Sola ya se ha convertido en uno de los personajes favoritos de la televisión mexicana, no se salvó de las críticas, esta vez fue su pastel que salió mal parado.

A Pedrito le pareció perfecto el postre con el que sus compañeros lo sorprendieron, pero en redes sociales muchos hablaron acerca de lo mal que se veía este.

Ante esto, el conductor de Ventaneando optó por responder a los haters con un video, obviamente con su característica estilo y forma de ser.

No saben comer pastel, el mejor pastel es ese, el de merengue como pastel de cumpleaños. Nada de que tres leches, cajeta… no, no, no”.