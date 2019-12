VIDEO: Poncho de Nigris arruina la Navidad familiar con su odiosa actitud

Ciudad de México.- Uno de los personajes más odiados por los mexicanos durante el 2019 fue sin duda el regiomontano Poncho de Nigris, pues su forma de ver y llevar la vida no es del agrado de muchas personas.

De Nigris ha sido tachado de misogino e insensible, y en una reciente publicación que le ha generado infinidad de crítcas, se ganó el odio de muchos por la forma en que trata a su esposa Marcela.

En el video se muestra como su mujer le da con emoción, un regalo por Navidad, a lo que el exBigBrother le responde "ese me lo debes, me lo quebraste, eso no es regalo". Ese simple comentario provocó la furia de su esposa que abandonó la habitación inmediatamente, además de la ira de los internautas que despotricaron en contra de Poncho.

Este tipo de actitudes son las que provocan la furia descontrolada en las personas que siguen las redes sociales del regiomontano.

Poncho de Nigris es un pendejo que no tiene educación ni valores, “así se llevan” su cola wey, hay cosas que no deberían estar normalizadas en las relaciones, y el es ejemplo a seguir de muchos? ���� https://t.co/Sybp4loyD6 — fautes (@3mbuster4) December 27, 2019