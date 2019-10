VIDEO: Por caminar como diva, Selena Gomez se dobla el tobillo y casi se cae

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, estuvo a punto de sufrir tremenda caída mientras caminaba como toda una diva a la salida de una de las entrevistas que tuvo por la promoción de sus más recientes éxitos, Lose You To Love Me y Look At Her.

En el video se puede observar el momento en que la famosa interprete va caminando como toda una diva junto parte de su equipo y como de repente da un mal paso provocando que se el doble el tobillo.

La interprete de Wolves estuvo a punto de caer debido a esta pequeña dobladura y darse un gran golpe con una puerta giratoria, pero por suerte logró recuperar el equilibrio a tiempo y esto no sucedió.