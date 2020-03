VIDEO: ¿Por qué Laura León no usa ropa interior? Ella misma lo explica

Ciudad de México.- Durante una entrevista, la cantante y actriz, Laura León, reveló uno de sus secretos mejor guardados, y es que la famosa admitió que jamás ha usado ropa interior.

Nunca he usado ropa interior, siempre bien tapadita. Imagínense a la niña toda sofocada, qué horrible, no", expresó la mexicana.

‘La Tesorito’ dijo que es una costumbre muy arraigada que ha tenido desde siempre y que de esa manera es como se siente más cómoda.

Al ser cuestionada sobre si había tenido algún accidente al no llevar nada debajo, Laura León aseguró que en una ocasión se le cayeron los tirantes frente al conductor Raúl Velasco:

Se me cayeron los tirantes… y estas (sus senos) estaban a todo lo que daban y yo no me había dado cuenta”, finalizó