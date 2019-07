(VIDEO) ¡Qué siempre sí! Atala Sarmiento aparece en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas se especulaba que Atala Sarmiento estaría como invitada en el programa Sale el Sol pero que no se había concretado debido a un berrinche de la conductora, sin embargo, este lunes sorprendió a los televidentes con su aparición en la emisión.

La exVentaneando estuvo a cuadro como parte del equipo del matutino de Imagen TV y destacó que sería solo por esta ocasión, debido a la ausencia de Luz María Zetina.

Además, Atala se sinceró frente a la cámara de la sección Enfrentados con…, entrevistada por Paulina Mercado.

Sarmiento aprovechó el espacio para hacer impactantes confesiones y reveló las situaciones que más la lastiman.

Me duelen mucho las injusticias, me duele que hablen de mí sin conocimiento de causa, que se me acuse de cosas que no hice, duele que se terminen relaciones por causas ajenas a mí”, comentó.

Paulina le preguntó "¿quién te ha engañado?, ¿quién ha sido injusto o injusta contigo?” y su respuesta sorprendió a muchos:

Muchas personas han sido injustas conmigo. No es un tema del que hablo mucho, pero el último año y medio ha sido muy triste… ha sido doloroso porque me he enfrentado a cosas que no esperaba… he conocido un lado de personas que convivía muy de cerca que, no esperaba ver nunca y eso me ha decepcionado mucho, me he tenido que enfrentar a que, personas que yo quería mucho hayan hablado muy mal de mí y de cosas que no me merecía”.