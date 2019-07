(VIDEO) ¿Quién fue el hombre del polémico video sexual de Jenni Rivera?

Ciudad de México.- El video sexual en el que apareció la cantante grupera Janni Rivera fue revelado en YouTube en 2008, aunque horas después fue borrado por infringir los términos de uso del sitio.

En el polémico video se pudo observar a la cantante practicarle el sexo oral a un hombre que graba la acción, pero de quien no se observa en ningún momento su rostro.

Días después y con lágrimas en los ojos, ‘La Diva de la Banda’ enfrentó a los medios de comunicación para dar declaraciones sobre ese bochornoso pasaje de su vida. Como siempre, no negó que era ella, quien salía en el material.

Hace dos días me informaron que hay un video en el cual estoy en circunstancias íntimas con una persona. Estoy muy apenada por esta situación, principalmente porque soy madre de familia ”.

La cantante había admitido previamente que temía la publicación del video, y culpó de haberlo robado a un exnovio.

Edgar Villa fue el hombre con el que Jenni mantuvo una relación durante más de un año y con quién protagoniza el metraje sexual, sin embargo no quiso dar detalles y aseguró que él no fue quien divulgó el video.

Yo soy un caballero y nunca he hablado mal de la señora Jenni, nunca lo haré, no tengo nada malo que decir de ella, eso es algo que pasó y no tengo nada que decir”, señaló