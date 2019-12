VIDEO: Raúl Araiza y 'El Burro', a punto de morir en Acapulco por "borrachos"

Ciudad de México.- Durante la reciente emisión de Miembros al Aire, Raúl Araiza y 'El Burro' Van Rankin confesaron que estuvieron a punto de morir durante unas vacaciones en Acapulco.

Los conductores explicaron que hace algún tiempo ambos viajaron hasta el destino guerrerense en compañía de varios amigos, por lo que estuvieron bebiendo alcohol la mayor parte del tiempo.

Ya pedos nos metimos al mar, yo no me acuerdo de nada... sí sentí, no mame... me voy a ahogar", explicó Raúl.