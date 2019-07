(VIDEO) Reconocida actriz del cine para adultos anuncia su retiro definitivo

Ciudad de México.- Por medio de un video la actriz de películas para adultos, conocida como Amaranta Hank, anunció que se retira de la industria del porno.

Me mamé del porno. Estoy en una etapa de mi vida en la que no quiero hacer pornografía", expresó la también escritora.

La joven indicó que una de sus razones es que ya no se siente cómoda grabando escenas y ya no disfruta tanto tener sexo con otra persona.

Este no es un video de ‘odio el porno’ y ‘el porno vulnera a la mujer’, porque no es así. Simplemente me doy cuenta que no estoy tan cómoda grabando, ya no ocurre lo mismo que antes, que llegaba como muy emocionada a un rodaje, que me gustaba tener sexo con otra persona. Ahora lo veo como un poco más ajeno, siento que no lo disfruto tanto” aseguró.

Amaranta agregó que el porno se lo está tomando como un trabajo y ella lo quería ver como un pasatiempo. “Yo lo quería como un hobbie, como un tiempo de vacaciones que significara llegar a un rodaje y que yo estuviera feliz todo el tiempo, pero ya no es así. Llego y a veces me siento un poco incómoda, a veces no quiero que me toquen, entonces no quiero que eso siga sucediendo porque estoy haciendo un mal trabajo”, añadió.

Estoy tremendamente agradecida con el porno porque ha permitido que yo logre en mi vida un montón de cosas que seguramente no habría logrado como periodista”, aseguró.

Hank puntualizó que quiere enfocarse en otros proyectos como sacar adelante la escuela porno, terminar su libro y hacer otras cosas alejadas a este tema.