VIDEO: "Ridículo" baile de Edwin Luna desata 'avalancha' de críticas

Bogotá, Colombia.- El polémica Edwin Luna está dando de qué hablar una vez más, en esta ocasión por un video donde aparece sacándole brillo a la pista de baile en su paso por Colombia.

El cantante publicó el clip en su cuenta de Instagram donde se baila Champeta, un género musical y estilo de baile de la región Caribe colombiana.

Hace muchísimos años que no bailaba nada jajaja la Champeta me gustó, alguien que me ayude a enseñarme a bailarle bien acá en Colombia”, escribió el artista.