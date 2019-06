(VIDEO) Romance de Belinda y Lupillo queda grabado; él le dice "mi amor"

Ciudad de México.- Luego de que surgieran versiones que apuntaban a un ardiente romance entre Belinda y Lupillo Rivera, la cantante negó que hubiera más que una amistad entre ellos, aunque ahora surgió un video que podría significar lo contrario.

Los rumores apuntan a que la relación habría nacido durante su participación como coaches del reality La Voz... México en TV Azteca.

Dijeron (que tengo un romance) con Lupillo porque nos llevamos muy bien y estamos sentados juntos y a la gente le da mucha risa. Piensan que pueden hablar y decir de más. No es cierto", aseguró Belinda al responder a los rumores.

A pesar de su contundente declaración, la periodista Elisa Beristain contó duranta la transmisión en vivo del programa Chisme no Like, que fue la intérprete quien le declaró su amor al 'Toro del corrido'.

Fue Belinda quien le dijo: ‘¿Qué no te has dado cuenta?’ y él ‘¿de qué?”, (Belinda respondió) ‘estoy enamorada de ti’, a Lupillo se le cayó la quijada, no lo podía creer", aseguró.