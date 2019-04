(VIDEO) Sale a la luz entrevista inédita de Juan Gabriel meses antes de morir

Ciudad de México.- A casi 3 años del fallecimiento de Juan Gabriel, sigue apareciendo material inédito del cantante, y en esta ocasión en el programa Hoy se reveló una entrevista que le hiciera el productor Joe Cueto meses antes de su deceso.

En las imágenes dadas a conocer por el matutino, el cantautor mexicano confesó cuál de todos sus temas era el preferido.

Previo a esto, JuanGa relató el momento en que en una tienda de discos de Nueva York una persona lo abordó, y sin identificarlo, le preguntó si estaba seguro que en un material discográfico de Raúl di Blasio se incluía el tema Hasta que te conocí.

Yo no le podía decir (cómo no voy a estar seguro si es con el autor con quien está hablando). Entonces le dije “estoy seguro” para que se quedara tranquilo, entonces yo la oí que la tocaron en las bocinas, entonces yo dije “no me tuvo confianza”, y hasta que llegó la parte (movida), me hizo (mostrándole el pulgar, agradeciendo por la información)”.