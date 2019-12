VIDEO: Sarita cumple la voluntad de José José y debuta como cantante en EU

Ciudad de México.- El día de ayer jueves 19 de diciembre se liberó el programa de Al Rojo Vivo en donde Sarita Sosa debuta como cantante, cumpliendo así la última voluntad de José José según las propias palabras de la joven.

A pesar de que muchos seguidores del 'Príncipe de la Canción' han mostrado su rechazo ante la carrera musical de Sarita, la joven está dispuesta a lanzarse a la música y eso quedó más que claro cuando aprovechó las cámaras de Telemundo para mostrar su talento.

Sarita apareció interpretando el tema navideño Have Yourself A Merry Little Christmas de Sam Smith mientras su esposo, Yimmy Ortiz, la acompañó con la guitarra.

El video que TVyNovelas compartió en su cuenta de Instagram se llenó de críticas para la cantante.

Parece que está haciendo play black".

Si no canta".