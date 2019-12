VIDEO: ¡Se burla de sus labios! Kendall Jenner y su cómica parodia de Kylie

Estados Unidos.- Como parte de una divertida dinámica en la que varios miembros del clan Kardashian-Jenner se imitaron entre ellos, Kendall Jenner mostró su mejor y más graciosa versión de Kylie Jenner al parodiar cómo su hermana menor promociona sus productos de belleza, esto durante un capítulo del reality show Keeping Up With The Kardashian.

La joven modelo apareció en el programa prácticamente haciendo burla de los labios de su hermana, esto al imitar la forma en la que Kylie presentaría sus brillos labiales.

Divertida y usando una peluca rosa como la de Kylie, Kendall comenzó a pintarse alrededor de los labios e incluso manchó sus dientes de brillo labial.

Oh Dios mío, se siente increíble en mi piel", bromeó la modelo de 24 años de edad.

Asimismo, en un adelanto del próximo episodio del reality show, puede verse cómo Kendall se encuentra sentada a la mesa junto a varios de sus familiares, llama por FaceTime a su hermana y le dice "hola, soy Kylie". La joven empresaria le responde que se "ve linda siendo Kylie".

En el clip del avance puede apreciarse que Kris Jenner está imitando a Khloé Kardashian, mientras que Kourtney Kardashian parodia a su hermana Kim.