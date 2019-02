(VIDEO) ¡Se da tremendo agasajo! Cerdo le muerde el trasero a una modelo

Las Bahamas.- Michelle Lewin decidió pasar unos días de descanso en las paradisiacas playas de Las Bahamas sin imaginarse el terrible incidente que viviría en ese lugar.

La supermodelo fitness caminaba por la playa y fue mordida por un animal: un cerdo.

A través de un video que ella misma difundió en su cuenta de Instagram, se ve el momento exacto en el que este puerco se ‘agasaja’ al morder uno de los glúteos de la venezolana.

Me mordió, papi, me mordió, me mordió", dice Lewin cuando el cerdo la atacó.