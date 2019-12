VIDEO: ¿Se enoja? Así reacciona Belinda al ser confundida con Danna Paola

Ciudad de México.- Durante su participación en el programa de YouTube Escorpión al Volante, Belinda reaccionó a las comparaciones con su colega, Danna Paola.

Tanto la estrella de Élite como la cantante española saltaron a la fama por protagonizar telenovelas infantiles en Televisa, sin embargo, nunca compartieron proyecto y siempre se ha especulado que tendría una enemistad.

Ahora, el 'Escorpión Dorado' aprovechó para recordar esta situación al decirle a Belinda que cantara su éxito Mundo de caramelo y así reaccionó la también actriz.

No soy yo, esa no soy yo, no soy esa", dice la intérprete de Luz sin gravedad.