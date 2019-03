(VIDEO) Sherlyn envía fuerte mensaje en redes sociales a todos sus 'haters'

Ciudad de México.- Tras el rompimiento de Sherlyn y José Luis de Río Roma, la actriz se ha visto envuelta en mucha polémica y ha sido víctima de cientos de comentarios negativos hacia su persona.

Muchos medios de comunicación aseguraron que Sherlyn "espanta a los hombres", pues siempre expresa sus deseos de casarser y de formar una familia.

Hace un par de semanas salieron un par de notas respecto a mí y mi relación. Decía el encabezado, 'le urge casarse y tener hijos y por eso no le salen bien las cosas'. Yo en este momento de mi vida no sé si se me antoja tener hijos”.