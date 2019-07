(VIDEO) Sylvia Pasquel es hospitalizada por accidente durante obra teatral

Ciudad de México.- La primera actriz, Sylvia Pasquel ingresó al hospital porque sufrió un accidente durante su obra teatral, la cual terminó a pesar del dolor que sentía en su brazo.

En el portal de Instagram de El Gordo y la Flaca se puede apreciar un video en el que la artista mexicana está recostada en una camilla de hospital, con un collarín y un cabestrillo, donde da los detalles del accidente:

Estaba en la obra cuando, no sé cómo, me disloqué el brazo y me lo volvieron a acomodar”.