VIDEO: ¡Talentosa! Frida Sofía impacta al cantar tema navideño en inglés

Ciudad de México.- La cantante y modelo, Frida Sofía, dejó boquiabiertos a sus seguidores de redes sociales al mostrar su talento musical interpretando un popular tema navideño en inglés.

A través de su cuenta de Instagram, la joven de 27 años compartió un corto video en el que aparece cantando a capela All I want for Christmas is You, exitosa canción que interpreta Mariah Carey.

El video cuenta con más de 128 mil reproducciones y los fans de Frida Sofía no han parado de halagarla, además de que le sugieren que estrene un nuevo sencillo.

La verdad sí cantas".

Eso es tener voz".

Me encanta como cantas".

Para mí eres la mejor".