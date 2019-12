VIDEO: Tania Ruiz graba el momento en el que recibe tremendo golpe en la cara

Ciudad de México.- El día de ayer domingo Tania Ruiz Eichelmann, actual novia de Enrique Peña Nieto, captó el momento exacto en el que recibió un tremendo golpe en la cara.

El suceso tuvo lugar cuando la modelo potosina y su hija, Carlotta, se encontraban en espera de un vuelo a San Luis Potosí desde el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Tania compartió varias historias de Instagram para mostrar cómo entretenía a la pequeña de 5 años mientras esperaban abordar, sin embargo, Carlotta se puso inquieta y ocurrió el accidente.

La rubia de 32 años se encontraba grabando en modo selfie mientras su hija cantaba All I want for Christmas is you y cuando la pequeña da un salto golpea fuertemente la barbilla de su madre.

No sé a quien le dolió más el golpe... las dos queríamos llorar", dijo Tania para describir el video.