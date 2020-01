VIDEO: Thalía se somete a dolorosos tratamientos para mantener su figura

Estados Unidos.- Thalía dejó claro que la belleza cuesta y sin importar el procedimiento ella está dispuesta a someterse a varios tratamientos para mantener su figura.

Constantemente enseña a través de historias de Instagram que siempre asiste al gimnasio y que trata de comer saludable.

En esta ocasión tuvo dos tratamientos algo complejos, primero le pusieron agujas (acupuntura) en la espalda, cuello y cabeza. Pero no terminó allí el procedimiento, después le pusieron ventosas en todo el cuerpo.

Años atrás, la esposa de Tommy Mottola estuvo envuelta en gran polémica pues señalaron que se había quitado costillas para tener una cintura más pequeña. Dicho tema no fue aclarado por la intérprete de No me acuerdo pero siempre hace bromas al respecto.