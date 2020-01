VIDEO: ¡Tiembla Karol G! Frida Sofía hace impecable cover de 'Ocean'

Ciudad de México.- Frida Sofía volvió a demostrar que heredó todo el talento musical de su famosa madre, Alejandra Guzmán, al hacer un impecable cover de la canción Ocean, uno de los grandes éxitos de Karol G.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo compartió un video en el que aparece en un estudio de grabación mientras interpreta este aclamado tema.

Estoy feliz, gracias a ustedes mis amores mi gente l@s amo", escribió junto a la grabación.

La publicación de Frida Sofía se llenó con casi 44 mil reproducciones en solo unos minutos, además de que sus fans no han dejado de halagar su gran talento vocal.

Me encanta tu voz".

Siempre cantando hermoso".

Muero por escucharla completa".

Cabe resaltar que hace un par de semanas Frida Sofía impactó al cantar a capela All I want for Christmas is You, exitosa canción que interpreta Mariah Carey.