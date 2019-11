VIDEO: Tras 'arreglito' estético, Jacky Bracamontes muestra su abdomen

Ciudad de México.- Despues de que Jacqueline Bracamontes se sometió a una cirugía de abdomen, la conductora regresó al programa Netas Divinas donde mostró su abdomen.

La también actriz confesó que tuvo que hacerse una operación estético después de haber pasado por cuatro embarazos, y donde la misma Jacky se refería a su cuerpo como un "desastre",

Al reaparecer ante las cámaras, Bracamontes aseguró que la recuperación no ha sido fácil pues es muy dolorosa, además de que debe usar una faja.

No estoy para presumirlo todavía pero cuando me quito la faja siento que no es mi cuerpo. Me toco y siento duro y antes no había mucho músculo", expresó la conductora.