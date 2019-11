VIDEO: Tras infinidad de pelucas, Kylie Jenner muestra su cabello real

Los Ángeles, EU.- La gurú de los cosméticos Kylie Jenner compartió con sus 152 millones de seguidores de Instagram una actualización sobre su 'cabello real' con un corto video donde mostró a sus fanáticos cuánto ha crecido 7 años.

La joven de 22 años se filmó desde un espejo afuera de su ducha mientras estaba envuelta en una toalla blanca. Sus mechones húmedos de color marrón oscuro cayeron justo debajo de sus hombros mientras los sacudía.

No usaba mi cabello real por tanto tiempo desde que tenía 15 años", escribió la 'influencer'

La estrella de Keeping Up With the Kardashians no es ajena a las extensiones de cabello o una fabulosa peluca para cambiar su aspecto, pues la mayoría del tiempo utiliza voluminosos mechones y peinados con grandes rizos de diferentes colores.