(VIDEO) Verónica Castro dice grosería durante la final de 'Pequeños Gigantes'

Ciudad de México.- Durante la final de Pequeños Gigantes 2019, la juez Verónica Castro se llevó la noche ya que durante un desafio, la actriz sorprendió a los televidentes con una de sus respuestas.

Los jueces del programa infantil se enfrentaron a un reto de preguntas y respuestas cuando la conductora, Galilea Montijo dijo "¿Qué excusa das cuando llegas tarde?".

Ante esto, Castro expresó que su jutificación a su retraso es "me vale ma...", pero, al recordar que estaba en un programa infantil su reacción cambió totalmente.

Verónica pidió disculpas por su respuesta y aseguró que los menores no deben expresarse de esa forma.

No, no, mil disculpas, es un programa de niños, no puedo decir así, que vergüenza".