(VIDEO) Verónica Castro revela que una mujer la cortejó ¿es Yolanda Andrade?

Ciudad de México.- La polémica alrededor de la conductora Yolanda Andrade continua pues hace unas semanas reveló que se había casado con una famosa y todo apunta a que se trata de Verónica Castro.

Ante este rumor, resurgieron algunos videos en donde la madre de Cristian Castro revela que en una ocasión una mujer trató de cortejarla.

Asimismo, el sitio de Grupo Fórmula detalló que existen otros videos en donde Verónica Castro confirma que si recibió una propuesta de matrimonio de una mujer.

¿Relaciones con mujeres? ¿De amor? No me ha venido ninguna a pedir matrimonio, pero qué lindo sería ¿no? Pero no, no me ha llegado la pareja gay, que me venga a pedir matrimonio. Bueno hubo una que, sí me pidió matrimonio, pero no sé si soltar el nombre, además le dije que no”, habría dicho Verónica Castro.