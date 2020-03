(VIDEO) "Ya no uso drogas": Post Malone habla de su última actuación

Memphis, EU.- Luego de que Post Malone preocupara a sus fans por su actitud en una de sus pasadas presentaciones, el cantante habló un poco acerca de eso el pasado viernes 6 de marzo.

Durante su presentación en Memphis, en Estados Unidos, el rapero tomó un tiempo para aclarar que en aquel momento no se encontraba drogado y que estaba de lo mejor.

No estoy drogado y me siento de lo mejor que me he sentido", dijo.