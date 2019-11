VIDEO: Yanet García deja que le toquen el trasero para probar que es natural

Ciudad de México.- Yanet García, quien es mejor conocida como la 'Chica del clima', ha sido muy criticada por su fenomenal figura pues muchos afirman que su gran trasero es producto de cirugías estéticas y para probar que todo es una mentira, la conductora dejó que la tocaran.

En entrevista con Nelssie Carrillo, la 'Chica del clima' habló sobre los comentarios que ha recibido respecto a su conocida retaguardia y aseguró que solo es producto de una buena alimentación y ejercicio.

La 'Chica del clima' volvió a asegurar que solo se ha realizado un aumento de senos y que no tendría problema en confesar que se ha operado los glúteos pero no es así.

La verdad es que los senos es lo único que me he hecho… No tiene nada de malo”.