Valeria Lukyanova, la modelo con un increíble parecido a la muñeca Barbie
La popular modelo de 34 años, Valeria Lukyanova, ha pasado los últimos años de su carrera haciendo todo lo posible para verse idéntica a una muñeca Barbie, lo que le ha traído fama internacional
Kiev, Ucrania.- La modelo ucraniana Valeria Lukyanova salió del anonimato en 2007 cuando participó en el concurso de belleza Miss Diamond Crown of the World y obtuvo el primer lugar cuando cautivó a los jueces con sus labios gruesos, ojos grandes y cabello rubio brillante.
Tras esto, la joven decidió hacerse un aumento de senos para comenzar su camino hacia la transformación, pero esto fue solo el comienzo de diversos procedimientos estéticos.
Aunque nunca lo admitió, expertos afirman que también se realizó trabajos de nariz, estiramiento de cejas, reducción de mejillas y cuello, línea de la mandíbula, liposucción en sus extremidades, hombros recogidos, levantamiento de senos y un esculpido abdominoplastia para convertirse en una toda Barbie humana.
Lukyanova estaba lista para presentarse al mundo como la muñeca Barbie de carne y hueso. Obtuvo cobertura internacional por su llamativa apariencia después de publicar fotos y videos provocativos en Internet.
Рубрика Вопросы от читателей "Валерия здравствуйте. Такой не стандартный вопрос, как определить, что человек не блефует? Дело в том, что за последний год часто попадаются люди, которые представляют собой не совсем то, что пытаются показать. Я девушка одинокая и в поиске отношений. Почти все мужчины ( из было за этот год трое) с кем я пыталась строить отношения меня обманывали вот в чем. Они говорили и показывали всем видом что обеспеченные, хотя я не такая кто будет смотреть на деньги. Мне главное это потенциал в человеке, а деньги дело наживное. Но вот удалось им меня ввести в залбуждение , а потом все из них пытались за мой счет в ресторане посидеть и даже одалживать. как определить точно ли человек тот за кого себя выдает? Как вы можете определить человек действительно обеспеченный или блефует?" Приветствую. Да наслышана о таких случаях. Вообще это сейчас дело популярное особенно в интернет бизнесе. В инстаграме все стараются показать себя такими успешными, но я подмечаю многие тонкости, которые дают реальную картину происходящего. открою вам несколько их них. 1 Обратите внимание на модель телефона. Если человек айфономан, у него много лет айфоны, а менять он их не спешит и ходит с одной и той же моделью , вряд ли он "пофигист" , скорее всего просто нет денег на новую модель. А россказни о том что это не важно, для дураков. 2 Обращаем внимание на руки, зубы, волосы, кожу обувь. И вообще на все детали. Если ногти не ухоженные, руки грубые, не красивые , обувь грязная или дешевая ( лично я спец по обуви и всегда смотр первым делом на ноги) , если волосы не красивые не ухоженные не блестят , а весят как метла, если зубы желтые, это о многом говорит. У обеспеченных людей стоят виниры , люминиры, как минимум, это белоснежная голивудская улыбка и один зуб стоит больше 1500 долларов. (продолжение) #мудрость #понты #кич #гламур #обман #осознанность #бохато #бохатство
La gente la etiquetaba como una "belleza casi inhumana" que usaba software de edición de imágenes y alentaba las malas prácticas físicas en las mujeres, pero esto no la detuvo, hasta conseguir reconocimiento mundial.
Самый популярный запах паразитов Вы знаете этот характерный запах из шкафов и квартир у пожилых людей? Уверена, вы поняли о чем я, он всегда у них один и тот же. Не у всех конечно, но зачастую . Это запах паразитов , которые полностью поработили их тело! Они его захватили , именно поэтому человеческие тела и стареют, болеют , и в конце концов умирают !!! Я сейчас вспомнила этот запах так как в зале появмлось несколько молодых людей до 25, они зашли и весь огромный зал запозднился этим запахом !!! Это запах тела порабощенного паразитами ... мне многие часто пишут что ощущают от людей странные запахи, порой энергетические . Но об этом запахе не слова , а он между прочем вполне физический и самый популярный. Вам не кажется странным ? #паразиты #истина #матрица #пирамида #врил #vril #mason
Четко и ясно осознала никакой больше жалости. Я человек довольно спокойный , это мне во многом в жизни помогает, но надо признать и вред иногда наносит так же, так как для того, чтобы вывести меня из себя, и я решила поставить человека на место- надо еще сильно постараться. А вот иногда надо ставить сразу. Кстати мы с Кириллом скоро проводим совместное обучение и я в свою программу решила добавить боевую магию. Думаю это будет полезно. В наше время просто обязательно владеть такими приемами! Курс обучения будет длится три месяца, программа очень интереснейшая. Кто хочет попробовать?))) Кстати недавно в медитации узнала про один случай, о котором и предположить не могла. Как у меня стащили канал и я об этом не знала, хотя во сне видела события и даже дала отпор, но в реальности все равно начало происходить нечто странное, я долго искала "концы" но не там где надо. Все оказалось сложнее. В итоге я научилась жить без того канала и довольно таки неплохо, и в целом даже привыкла и наработала новые, но мне , как говорится случайно повезло, и я его обнаружила! И конечно забрала обратно, и была удивлена когда я его вернула, как хорошо мне с ним живется)!!! Но тот человек у которого я забрала свое же, очень разозлился , и уже даже решил что это его) Представляете какая наглость?))) Хорошо жить на чужом канале. Все равно что украсть чужое состояние и накупить себе имущества на ворованные деньги, привыкнуть к домам, а потом вдруг их выселяют! Как? почему? по какому праву? они уже решили что это все их. Ну-ну.... Я таких наглых людей еще не видела, все биороботы такие, продуманные и донельзя приставучие. И часто пытаются себе присвоить чужое. Но мои каналы для меня это Святое! Сейчас я очень внимательна к энергиям и малейшим перебоям!!! И умею хорошо бороться с любыми отклонениями от нормы. Вы кстати обратили внимание , что в последний месяц мои энергии усилились? Это благодаря этому. Я полностью вернула свой самый ценный канал. Это канал красоты, здоровья, изобилия и огненной энергии! По сути что и называется энергия Жизни! #магия #школамагии #мудрость #квантоваяфизика #боеваямагия #каббала #западнаямагия #магиясоломона
Что значит если к вам притягиваются не успешные люди с отрицательной энергетикой, и что делать ? 1 Очень интересно, что происходит с человеком в период, когда он притягивает негативных людей? Тут есть два варианта. Первый вариант это подобное притягивает подобное. Второй вариант если у вас всплеск энергии. Когда у человека всплеск энергии , то обязательно найдутся в округе люди которые захотят эту энергию получить себе. Особенно это происходит после медитации. Как правило когда человек медитирует если он это делает правильно , то он очень сильно наполняется позитивной энергетикой! В этот момент он становится желанным , лакомым кусочком для паразитов! Думаю многие из вас замечали когда после медитации или даже во время медитации вам начинают многие звонить писать смс и всячески вас атаковать? Это неспроста , потому что на энергетическом плане паразиты которые сидят в людях чётко знают что и у кого сейчас происходит и не упускают возможности моментально обозначить себя и снять так скажем все «сливки» с вашего опыта . У меня раньше тоже такое бывало! После медитации резко начинал кто-то звонить и если я отвечала , то этот разговор затягивается надолго , и , после этого я чувствовала сильное опустошение и никакого прилива сил после медитации у меня не было. Напротив состояние полностью сбивалась как будто бы я даже и не медитировала! Есть техника пришла впустую, т к сразу с тебя сняли эту энергию ! Я сразу понимала, что эту энергию с меня сняли! Поэтому сейчас я всегда отключаю телефон и ни с кем не общаюсь в течение часа после медитации. чтобы эта энергия распределилась по моему энергетическому телу равномерно и спокойно, и , чтобы никто не мог её у меня отнять!(продолжение) #энергия #метафизика #магия #сохранениеэнергии #успех #успешныелюди #эффективность
Новый комплексный вебинар направленный на проработку: 1 Фигуры 2 Волос 3 Кожи Этот вебинар мы будем вести вместе с Ирэн, моей коллегой в создании косметики Samadhi Вместе , мы поможем вам добиться идеального состояния тела и здоровья сейчас! Это именно то, что нужно по истине успешному и осознанному человеку. Тот кто о себе заботится - придает большое значение состоянию здоровья своего тела. 1 Если на фигуре есть лишнее, о чем это говорит? Конечно же о самых разнообразных проблемах. Начиная с психологии и психосоматики и заканчивая вредными привычками и порой даже влияние окружения и слабохарактерностью! Но у всех людей своя причина. Мы все разные поэтому здесь будет индивидуальный подход, а именно - БИОХАКИНГ фигуры! 2 Если у вас слабые волосы, плохо растут или ломаются, секутся, то можем ли мы говорить о крепком и сильном здоровье? Отнюдь. Мы будем копать глубоко и опять же выяснять индивидуально причины . Вы обязательно поймете , что надо делать именно вам, чтобы навсегда решить эту проблему и иметь сильные, длинные, пышные и здоровые волосы! Опять же за счет технологии БИОХАКИНГ волос. 3 Если у нас есть проблемы с кожей, откуда тянется это? Опять же снова причин может быть масса. И за счет технологии БИОХАКИНГ кожи мы будем искать именно вашу причину, я дам все ключи для того, чтобы это решить, вы навсегда забудете о проблемной коже и научитесь делать самостоятельно крема, упражнения из моего арсенала, которые помогут вам не только улучшить свой вид, но и даже по необходимости омолодится и подтянуть кожу. Вы узнаете все самые главные секреты по уходу за лицом. благодаря чему кожа наконец станет такой, о какой вы всегда мечтали. (Продолжение) #улучшениефигуры #улучшениекожи #улучшениеволос #питаниеволос #лечениеволос #восстановлениеволос #лечениекожи #похудение #видеокурс
��Индивидуальная энергетика человека. У всех она своя. Естественно по уровню наработок. Как правило лёгкая энергетика , которая воспринимается как прозрачная , по ощущению и плотности является довольно таки не концентрированной. По поводу своей энергетики, я могу сказать , что у меня она очень сильная и плотная , а от того часто воспринимается как тяжелая . Зачастую для более слабых. Как правило даже иногда является провоцирующей , по своей энерго монаде. И для восприятия другими людьми она просто - сложная. Но только для энергетически взрослых индивидов-понятная . За счёт того , что она очень чистая , мало кто сможет её принять и понять правильно , в основном люди пытаются её украсть при помощи провокаций а не получить по каналу благородно и верно , по уровню своей готовности . Признаки высокой энергии у вас- это интерес со стороны людей к Вашей персоне. Относиться они могут к вам по-разному. Для кого-то вы будете вдохновителем, а для кого то раздражителем. Сильных вы будете мотивировать на свершения и вдохновение , Слабых соответственно на зависть и злобу к вам. Также люди могут вас бояться и остерегаться , а также внутренне уважать потому что чувствуют в вас незримую силу. Если же люди наоборот не уважают вас, и относятся к вам очень легко , и пренебрежительно , фамильярничают , то это значит , что они чувствуют у вас недостаточный посыл энергии , для того чтобы относиться к вам с должным уважением. (продолжение) #матрица #дух #духовное #маг #эзотерик #врил #масон
Кто-то ещё помнит меня такой?! Кто бы мог подумать, что когда-то я буду заниматься тем чтобы помогать людям выходить из эгрегора Нью эйдж! Но на самом деле желающих очень много , потому что он лишает всего!!! 1 Своей сути. 2 портит личные отношения 3 Делает нежизнеспособным для того , чтобы добиться успеха 4 Закрывает денежный поток 5 Загрязняет энергии низших каст 6 Забирает 50 % своей энергии вместо неё закачивая ауру энергию бесцветного Геля, который тормозит все уровни! 7 ослабляет энергетику 8 делает бесхребетным 9 лишает интуиции и т. д. Я могу перечислять долго!! Но самое приятное - это возвращаться к самому себе и становиться сильным и адекватным человеком , готовым на подвиги и думающий о себе, а не о мифической работе света и благе каких-то Жуков!)))) #newage #amatue #valerialukyanova #mason #lightworker #работникисвета
Esta nota incluye información de: Instagram @valeria_lukyanova21
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