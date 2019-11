"Vamos amiga": Taylor Swift como una fan más grita y aplaude a Selena Gomez

Estados Unidos.- La entrega de los premios AMA's, marcó el regreso a los escenarios de Selena Gomez y como era de esperarse tuvo el total apoyo de su gran amiga, Taylor Swift, quien como toda una fan gritó y aplaudió a su la exestrella Disney.

Cuando Gomez cambió el ritmo y comenzó a mover al público con su tema Look At Her Now, Taylor fue captada en video mientras saltaba, gritaba y aplaudia a su gran amiga, apoyando su regreso y su interpretación.

¡Taylor Swift y Halsey mientras Selena Gomez cambiaba a “Look At Her Now” en su presentación en los #AMAs! pic.twitter.com/ClBtYW69L1 — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) November 25, 2019

El video ha recorrido las redes sociales y ha dejado más que encantados tanto a Selenators como Swifties, y lo han demostrado con sus comentarios.

Esta reacción es como, vamos amiga! �� #VMAs — oskarcolors (@oskarcolors) November 25, 2019

Mi objetivo de amistad".

Friendship goals �� — Dani (@lostinrainbows) November 25, 2019

Las amo jaja son literalmente yo, yo estaba gritandole a la tele jajaja — Leandro -11 (@falsegodcabello) November 25, 2019



Que bonito ��hasta yo me emocione y eso que no soy fan pero si conozco la historia de Selena y pues me encanta verla así de empoderada — K y a s a r i n�� (@katcentaurus) November 25, 2019