Van por el récord de 'Avatar': Relanzarán 'Endgame' en cine con material inédito

Ciudad de México.- Avengers: Endgame se quedó muy cerca de alcanzar el récord de Avatar como la película más taquillera de la historia, pues perdió su impulso en las últimas semanas; sin embargo, ahora va por otro empuje debido a que Marvel confirmó un relanzamiento en cines con material inédito.

Estamos haciendo eso. No sé si fue anunciado. Y no sé cuánto (tiempo adicional) ... Sí, lo haremos el próximo fin de semana", declaró Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, a Comic Book.

Para este miércoles 19 de junio, Avatar de James Cameron mantiene el récord de recaudación en taquilla de dos mil 788 millones de dólares, mientras que Avengers: Endgame de Joe y Anthony Russo se encuentra en dos mil 743 millones, por lo que esperan que con el relanzamiento logren superar la meta.

Cabe destacar que solo faltan un par de semanas para el estreno de Spider-Man: Far From Home, por lo que el reestreno del último crossover de Marvel podría no ser tan benéfico para alguna de las dos cintas.