Vanessa Claudio combina belleza y sensualidad con un escotado vestido

Ciudad de México.- La exconductora de TV Azteca, Vanessa Claudio, por medio de su cuenta de Instagram compartió una sexy imagen en la cual se le puede ver luciendo un imponente vestido.

En la instantánea se aprecia a la presentadora con un elegante vestuario, el cual deja al descubierto su pronunciado escote.

¡Así me siento! ¡Esta foto me gusta porque me veo fuerte! ¡Poderosa!”, escribió.