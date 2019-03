Vanessa Claudio es atacada con fuertes comentarios en redes sociales

Ciudad de México.- Vanessa Claudio es conductora de un nuevo programa llamado Este es mi estilo, pero varios usuarios le han hecho fuertes críticas.

El estreno de Este es mi estilo decepcionó a muchas fans de Claudio y emitieron sus opiniones sobre el programa de TV Azteca.

Un programa horrible nadie lo ve que manera de desperdiciar tiempo", "Que se vistan con estilo pero también que hablen con estilo", "No me gusta como conduces el programa, no sabes que decir", "Está bien aburrido el programa. Los jueces aburren, empezando por Edith", "Me encanta Vanesa, pero no lo hace nada bien, se le va el aire al hablar". Fueron algunos comentarios de los usuarios.