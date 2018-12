Vanessa Claudio podría ser la razón por la que Ingrid Coronado dejó VLA

Ciudad de México.- La salida de Ingrid Coronado del programa Venga la Alegría ha impactado a todos, ya que luego de 19 años de carrera en TV Azteca, la conductora sorprendió a su público con esta inesperada noticia.

Se ha especulado que se irá a Televisa, mientras que otras versiones apuntan que Coronado tendría diferencias con su ahora excompañera Vanessa Claudio.

Ante los rumores, el canal de YouTube Vaya Vaya, cuestionó a la actriz sobre la veracidad de estos rumores:

La verdad que nos reímos mucho Ingrid y yo, porque ella y yo somos muy buenas amigas, o sea tanto dentro del trabajo me dio muchos consejos, como fuera de la chamba; la gente se le olvida que cuando pasó el temblor yo me quede en casa de Ingrid Coronado; fue la persona que me dio hospedaje a mí; yo digo cómo pueden pensar que por eso se va a ir Ingrid”, expreso la Vanessa.