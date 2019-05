Vanessa Claudio 'rompe' el silencio sobre supuesta enemistad con Chapoy

Ciudad de México.- La conductora Vanessa Claudio por fin ‘rompió’ el silencio sobre la supuesta rivalidad que tiene con su colega Pati Chapoy, pues se rumora que no se llevan bien.

La presentadora puertorriqueña fue entrevistada por Adela Micha, quien no dudo en preguntar sobre la supuesta mala relación que tiene con la mandamás de Ventaneando.

Los rumores de esta ‘enemistad’ surgieron cuando Chapoy reveló que Este es mi estilo es el programa de TV Azteca que menos le agradaba, sin detallar si es porque Vanessa lo conduce o por el contenido.

Cabe resaltar que el horario de Ventaneando se cambió debido a la entrada de este reality show de modas.

Adela preguntó tajantemente:

¿Que no te quiere Pati Chapoy?”.

Ay no, no sé. ¿No me quiere?”, respondió Claudio aparentemente sorprendida.